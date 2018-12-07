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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:19
Ну да, дешеве ж гарним не буває, а халявне взагалі фігня
))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:30
maxprofit написав:
Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?
скорее они таким образом хотят закрыть проект моно и пробросить команду разработчиков...
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ol_zy
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05
BBC написав: maxprofit написав:
Планується ще й покращенняу вигляді абонки на карту ???
Да. Клиенты просят уменьшить % по крелитной задолжености и ввести фиксированую абонку.
Яка абонка буде тоді оптимальною?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10
maxprofit написав:
Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?
Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:31
wig написав: maxprofit написав:
Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?
Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.
Скільки хто готовий платити в місяць?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:37
Ніскільки бариги не отримають
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greenozon
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:38
Абонка на кредитку м.б. тільки від'ємною
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:43
chipmunk написав:
Абонка на кредитку м.б. тільки від'ємною
Компенсується кишмишем.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:54
Квесторе_поверніться написав:
Компенсується кишмишем.
У меня есть карты с абонкой. И дебетки, и кредитки. Но, там кэшбек и другие условия известны заранее. А не меняются каждый месяц, по желанию левой пятки Дубелета.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:57
wig написав:
У меня есть карты с абонкой.
РОзкажіть, якщо не секрет, за що там платите?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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