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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:У меня есть карты с абонкой.

РОзкажіть, якщо не секрет, за що там платите?

А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:19

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:У меня есть карты с абонкой.

РОзкажіть, якщо не секрет, за що там платите?

А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми.
Как-то так :roll:

Ок. Віку час від часу на халяву роздають.
Які ще карти з абонкою варті плати?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  wig написав:У меня есть карты с абонкой.
  Квесторе_поверніться написав:РОзкажіть, якщо не секрет, за що там платите?

А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми.
Как-то так :roll:

Ок. Віку час від часу на халяву роздають.
Які ще карти з абонкою варті плати?

макси от альфы условне бесплатна, но может быть 60 в мес, как правило кешбек с запасом перекрывает абонку, если нет, то карта лего выводится в 0 в РД и живет без абонки.
Моно с теперешним недоразумением в 1% на две выбранные категории, совсем не интересен даже даром, а уж тем более с абонкой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:52

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми.
Как-то так :roll:

Ок. Віку час від часу на халяву роздають.
Які ще карти з абонкою варті плати?

макси от альфы условне бесплатна, но может быть 60 в мес, как правило кешбек с запасом перекрывает абонку, если нет, то карта лего выводится в 0 в РД и живет без абонки.
Моно с теперешним недоразумением в 1% на две выбранные категории, совсем не интересен даже даром, а уж тем более с абонкой.


я думаю что они думают что курс взлетит в январе-феврале. Можно взять 50к-100к кред лимит и купить баксы, а потом возврат в баксах обратно. Кэшбэк где-то более 800-1400 грн на обмене курса :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:04

  maxprofit написав:Планується ще й покращенняу вигляді абонки на карту ???

питалиЗображення :D
ВНУШАЮТ оптимизм
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 08 гру, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:04

  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?

Идея онлайн (25 грн мес). Дебетка - Конкорд Голд (150 грн год).
wig
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:07

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?
только Приват "Gold"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:12

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?

Идея онлайн (25 грн мес). Дебетка - Конкорд Голд (150 грн год).

Сима 1050/год для бомжей без 500к
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:16

  Мизантрóп написав:только Приват "Gold"

И за что там платить? Я и бесплатно давно отказываюсь...
Vorlon
 
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  #<1 ... 1088108910901091
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