А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми. Как-то так
А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми. Как-то так
Ок. Віку час від часу на халяву роздають. Які ще карти з абонкою варті плати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:РОзкажіть, якщо не секрет, за що там платите?
А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми. Как-то так
Ок. Віку час від часу на халяву роздають. Які ще карти з абонкою варті плати?
макси от альфы условне бесплатна, но может быть 60 в мес, как правило кешбек с запасом перекрывает абонку, если нет, то карта лего выводится в 0 в РД и живет без абонки. Моно с теперешним недоразумением в 1% на две выбранные категории, совсем не интересен даже даром, а уж тем более с абонкой.
Flamingo написав:А какой там может быть секрет? Например - у меня есть тасина Виика - 365 аборнки в год обеспечивают наличие мультивалютной карты в 4 валютах, с кредитной линией в гривне, кэшбеком 3% в Сб и Вск за покупки "кредитными" оффлайн, 2% - за покупки "любыми" онлайн, и 1% за покупки "любыми" оффлайн с понедельника по пятницу. Вес кэшбек чистыми. Лимит в месяц на выплату 500,71 грн. чистыми. Как-то так
Ок. Віку час від часу на халяву роздають. Які ще карти з абонкою варті плати?
макси от альфы условне бесплатна, но может быть 60 в мес, как правило кешбек с запасом перекрывает абонку, если нет, то карта лего выводится в 0 в РД и живет без абонки. Моно с теперешним недоразумением в 1% на две выбранные категории, совсем не интересен даже даром, а уж тем более с абонкой.
я думаю что они думают что курс взлетит в январе-феврале. Можно взять 50к-100к кред лимит и купить баксы, а потом возврат в баксах обратно. Кэшбэк где-то более 800-1400 грн на обмене курса
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847