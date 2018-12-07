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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1089109010911092
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:32

Re: Monobank

Ідея - ніби ж можна обійти?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:36

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?

Идея онлайн (25 грн мес). Дебетка - Конкорд Голд (150 грн год).

Да неее, дебетка у Симы -- 1050/год (87,5/мес) и КБ-5% на всьоо... та даже 5% на всё кроме коммуналки и мабил сойдет 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24

  Мизантрóп написав:Vorlon мы это знаем :wink:.Я просто рекомендовал ему

Якщо не знаєте то не варто і згадувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:29

Знаю імярека який всіма цими картами користується на халяву.
І Сіми, і Поляка молодшого і СоСо.
Яка карта дійсно варта плати...може з преміум сегменту?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:36

  Квесторе_поверніться написав:Знаю імярека який всіма цими картами користується на халяву.
І Сіми, і Поляка молодшого і СоСо.
Яка карта дійсно варта плати...може з преміум сегменту?

ну так это ХИ-клиент
а "дійсно варта" ну ток Платина Симы... была, а щас условия у неё изменились и наврядли мона отак безапелляционно шото заявлять :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:44

УкрЕксім Інфініті
але двієшнікам можна хіба на неї за шклом дивитись
як на вітрині в магазі :)
+50грн !
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greenozon
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