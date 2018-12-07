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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:32
Re: Monobank
Ідея - ніби ж можна обійти?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:36
Да неее, дебетка у Симы -- 1050/год (87,5/мес) и КБ-5% на всьоо... та даже 5% на всё кроме коммуналки и мабил сойдет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24
Якщо не знаєте то не варто і згадувати.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:29
Знаю імярека який всіма цими картами користується на халяву.
І Сіми, і Поляка молодшого і СоСо.
Яка карта дійсно варта плати...може з преміум сегменту?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:36
ну так это ХИ-клиент
а "дійсно варта" ну ток Платина Симы... была, а щас условия у неё изменились и наврядли мона отак безапелляционно шото заявлять
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:44
УкрЕксім Інфініті
але двієшнікам можна хіба на неї за шклом дивитись
як на вітрині в магазі
+50грн !
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:24
а шо там покращили?
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:36
зарезали КБ по коммуналке и мабилам
и с т.з. ХИ-клиента на этом фоне предпочтение появилось у Алки и Таськи
в принципе, Сима сваливается в яму эксклюзивных, а не повседневных трат, но на фоне Мони-жадины выглядит не так удручающе
Вчера скупился Моней для кошек всего нашего подъезда, КБ сразу вывел и карту положил на полку, шобы не путалась в кошельке. Жалко, шо в зоомагазе нема Г-пея
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:50
clientage
Жируете вы в столицах. А у нас кошек кормят жадные ФОПы у которых просто нет терминалов.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:05
а как же тада косить КБ?
нуна заяву на ФОПов накатать, хай ПОСы ставят
... делайте хоть что-нибудь!
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