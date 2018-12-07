Катай не катай толку нет. Вот моня пока и спит на полке впервые за год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:28
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:32
Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:10
угу, еще его мона покращити, введя условную абонку как у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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