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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:28
clientage написав: Ratatui написав:clientage
Жируете вы в столицах. А у нас кошек кормят жадные ФОПы у которых просто нет терминалов.
а как же тада косить КБ?
нуна заяву на ФОПов накатать, хай ПОСы ставят
Катай не катай толку нет. Вот моня пока и спит на полке впервые за год.
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Ratatui
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Додано: Суб 08 гру, 2018 19:32
Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:10
угу, еще его мона покращити, введя условную абонку как у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:19
BBC написав:
Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Не всё. Лучшая рассрочка теперь здесь
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Vorlon
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:32
Ну и приложение удобное, как не крути.
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Кащей
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:34
Vorlon написав: BBC написав:
Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Не всё. Лучшая рассрочка теперь здесь
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:36
Кащей написав:
Ну и приложение удобное, как не крути.
Ну, для карт может и удобно, а депозиты захламлены.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:03
BBC написав: Vorlon написав:
Лучшая рассрочка теперь здесь
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.
Я про бесплатную "Покупку частями"!
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Vorlon
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