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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:28

  clientage написав:
  Ratatui написав:clientage

Жируете вы в столицах. А у нас кошек кормят жадные ФОПы у которых просто нет терминалов.

а как же тада косить КБ?
нуна заяву на ФОПов накатать, хай ПОСы ставят :mrgreen:


Катай не катай толку нет. Вот моня пока и спит на полке впервые за год.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:32

Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:10

угу, еще его мона покращити, введя условную абонку как у Алки :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:19

  BBC написав:Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.

Не всё. Лучшая рассрочка теперь здесь ;-)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:32

Re: Monobank

Ну и приложение удобное, как не крути.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:34

  Vorlon написав:
  BBC написав:Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.

Не всё. Лучшая рассрочка теперь здесь ;-)
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:36

  Кащей написав:Ну и приложение удобное, как не крути.

Ну, для карт может и удобно, а депозиты захламлены.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:03

  BBC написав:
  Vorlon написав:Лучшая рассрочка теперь здесь ;-)
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.

Я про бесплатную "Покупку частями"!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:32

  clientage написав:Сима сваливается в яму эксклюзивных, а не повседневных трат, но на фоне Мони-жадины выглядит не так удручающе

Вот всё никак в толк не возьму, кто же на повседневные траты даёт больше 5% (ладно, пусть 4,75%) чистыми?
Могу понять решение не брать симу (все-таки абонплата и депо), но если она уже есть, то какой резон платить другими картами? Ну, кроме случаев, когда в лимит не вписываешься (но если это регулярно, то нужно или дополнительную, или инфинити тогда брать уже). Лично я буду брать, пока дают, потому что сколько-нибудь близкие альтернативы в регионе не доступны.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:56

Re: Monobank

  M-Audio написав:кто же на повседневные траты даёт больше 5%

какие повседневные? :wink:
продукты, топливо, кафешки, коммуналка, шмотки?
если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)
И нуна помнить, шо грейс(настоящий, такой как у Мони сейчас) по кредитке добавляет 1..1,5пп к КБ по сравнению с дебетками.
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
ХИ-клиент должен найти применение всем доступным ему картам :idea:
И как ни странно это звучит седня, но достаточно интересной рисуется дебетка Алки... уже хочется её поплотнее поюзать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1090109110921093
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