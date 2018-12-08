Катай не катай толку нет. Вот моня пока и спит на полке впервые за год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:28
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:32
Честный грейс до 62 дней это все, что есть а МОНО.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:10
угу, еще его мона покращити, введя условную абонку как у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:19
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:32
Re: Monobank
Ну и приложение удобное, как не крути.
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:34
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:36
Ну, для карт может и удобно, а депозиты захламлены.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 08 гру, 2018 23:03
Додано: Нед 09 гру, 2018 00:32
Вот всё никак в толк не возьму, кто же на повседневные траты даёт больше 5% (ладно, пусть 4,75%) чистыми?
Могу понять решение не брать симу (все-таки абонплата и депо), но если она уже есть, то какой резон платить другими картами? Ну, кроме случаев, когда в лимит не вписываешься (но если это регулярно, то нужно или дополнительную, или инфинити тогда брать уже). Лично я буду брать, пока дают, потому что сколько-нибудь близкие альтернативы в регионе не доступны.
Додано: Нед 09 гру, 2018 00:56
Re: Monobank
какие повседневные?
продукты, топливо, кафешки, коммуналка, шмотки?
если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками
И нуна помнить, шо грейс(настоящий, такой как у Мони сейчас) по кредитке добавляет 1..1,5пп к КБ по сравнению с дебетками.
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
ХИ-клиент должен найти применение всем доступным ему картам
И как ни странно это звучит седня, но достаточно интересной рисуется дебетка Алки... уже хочется её поплотнее поюзать
... делайте хоть что-нибудь!
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