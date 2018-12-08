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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 08:30

  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:57

  mustbe написав:
  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?

см. viewtopic.php?p=4521210#p4521210
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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