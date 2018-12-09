Додано: Нед 09 гру, 2018 21:14

unlock написав: Где же она бесплатная? Зашел в комфи - цена 30к грн., зачеркнуто, 25к грн.(при покупке за кеш или карту), выставил оплату частями мони, цена изменилась на 30к. То есть переплата на ПЧ - 5к грн. А рыночная цена с гарантией вообще 19к. Если бы моня сделал так, как раньше было в самом начале у Аллы - рассрочка полностью бесплатная на покупках картой от 1к грн., и срок от 3 до 12 мес., в зависимости от суммы покупки, то да, интересно. Где же она бесплатная? Зашел в комфи - цена 30к грн., зачеркнуто, 25к грн.(при покупке за кеш или карту), выставил оплату частями мони, цена изменилась на 30к. То есть переплата на ПЧ - 5к грн. А рыночная цена с гарантией вообще 19к. Если бы моня сделал так, как раньше было в самом начале у Аллы - рассрочка полностью бесплатная на покупках картой от 1к грн., и срок от 3 до 12 мес., в зависимости от суммы покупки, то да, интересно.

Насколько мне известно, все плюшки (скидки) сохраняются только про минимальном сроке рассрочки в 3 месяца. Это в Комфи. Но вы же не пробовали наверное?И давайте не будем сравнивать цены официального и серого импорта! Поэтому не надо тут про "рыночную цену с гарантией" на 10 тысяч меньше... Серый товар часто отличается в характеристиках (например, минус NFC и частоты LTE для смартфонов) и гарантия магазина не всегда лучший выбор...По сути. В дни Чёрной пятницы купил себе смартфон в Алло по суперцене со скидкой в 1100 грн. с рассрочкой на 7 частей. По обычной цене рассрочка была на 14 частей - вот и вся разница. В Комфи в это же время цена со скидкой была только на 3 части.Но уверен, что это только начало - будут и другие партнёры. И Покупка частями - несомненное достоинство карты! Даже если для покупок она более не интересна... Разве что для Убера у меня наверное останется