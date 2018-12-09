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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 08:30

  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:57

  mustbe написав:
  clientage написав:если чуток глубже задуматься, вспомнить про абонку и геморр с б/н пополнением, то Сима Pt выйдет дето с КБ-4.58%...4,35% чистыми... фантиками :)

Откуда эти цифры ?

см. viewtopic.php?p=4521210#p4521210
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:05

  Vorlon написав:
  BBC написав:
  Vorlon написав:Лучшая рассрочка теперь здесь ;-)
Не, у Алки - там досрочка бесплатна. Да и в Привате штраф только комиссия за 1 месяц. А здесь жарят по полной.

Я про бесплатную "Покупку частями"!

Где же она бесплатная? Зашел в комфи - цена 30к грн., зачеркнуто, 25к грн.(при покупке за кеш или карту), выставил оплату частями мони, цена изменилась на 30к. То есть переплата на ПЧ - 5к грн. А рыночная цена с гарантией вообще 19к. Если бы моня сделал так, как раньше было в самом начале у Аллы - рассрочка полностью бесплатная на покупках картой от 1к грн., и срок от 3 до 12 мес., в зависимости от суммы покупки, то да, интересно.
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unlock
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:14

  unlock написав:Где же она бесплатная? Зашел в комфи - цена 30к грн., зачеркнуто, 25к грн.(при покупке за кеш или карту), выставил оплату частями мони, цена изменилась на 30к. То есть переплата на ПЧ - 5к грн. А рыночная цена с гарантией вообще 19к. Если бы моня сделал так, как раньше было в самом начале у Аллы - рассрочка полностью бесплатная на покупках картой от 1к грн., и срок от 3 до 12 мес., в зависимости от суммы покупки, то да, интересно.

Насколько мне известно, все плюшки (скидки) сохраняются только про минимальном сроке рассрочки в 3 месяца. Это в Комфи. Но вы же не пробовали наверное?

И давайте не будем сравнивать цены официального и серого импорта! Поэтому не надо тут про "рыночную цену с гарантией" на 10 тысяч меньше... Серый товар часто отличается в характеристиках (например, минус NFC и частоты LTE для смартфонов) и гарантия магазина не всегда лучший выбор...

По сути. В дни Чёрной пятницы купил себе смартфон в Алло по суперцене со скидкой в 1100 грн. с рассрочкой на 7 частей. По обычной цене рассрочка была на 14 частей - вот и вся разница. В Комфи в это же время цена со скидкой была только на 3 части.

Но уверен, что это только начало - будут и другие партнёры. И Покупка частями - несомненное достоинство карты! Даже если для покупок она более не интересна... Разве что для Убера у меня наверное останется :roll:
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 09 гру, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:19

Re: Monobank

  Vorlon написав:например, минус NFC и частоты LTE для смартфонов


это что же, маленьке звірятко сидит и выпиливает НФС у серых телефонов одной и той же модели???
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:20

WachtAmRhein
Примерно так :D Их там физически нет чаще всего для китайских версий... Исключения есть (например, Nokia 7 Plus), но там стабильной работы NFC для оплаты без кучи геморроя (потому что после перепрошивки устройсто не сертифицировано) не добьёшься...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 09 гру, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:22

Re: Monobank

Все думал, кого же мне моно напоминает со своей системой отсеивания свинорылов. Вспомнил - ОККО. Те тоже персональную скидку увеличивают, увеличивают до 3 грн, а как только заправился -на следующий месяц режут.
Было 2.5 на литре в ноябре, заправил 30 числа по акции с минус 5 грн и теперь -1.. но у меня 2 карты, да и не только ОККО использую
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:35

Vorlon поздравляю Вас, соврамши. Купил в Китае Нокию 7+ чисто китайскую, сейчас она полностью глобальная, гугл пей работает на ура, на днях залетел новый апдейт с патчами на 9 андроид. И устройство полностью сертифицировано по сейфти нэту. Так что нинада :). Главное, чтобы ручки прямые были.
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unlock
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:46

unlock
Рад за вас - я сделал свой вывод по 4pda. Там люди перепрошивали с Магиском каким-то для работы NFC - у меня этого желания нет. Да и после брака олеофобки, когда я купил 7+ и сразу же вернул, в этой модели разочаровался...

P.S. И что-то я не увидел реплики про разницу в 10К с гарантией - здесь я тоже соврал? :lol:

P.P.S. Уточните, в чём именно я соврал - вы купили китайский TA-1062 и у вас сразу работал NFC? Или всё не так просто?
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