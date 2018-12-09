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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:35

  Vorlon написав:P.P.S. Уточните, в чём именно я соврал - вы купили китайский TA-1062 и у вас сразу работал NFC? Или всё не так просто?[/size]

TA-1062, unlock boot, root, ProductID change, unroot, boot close, restore.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:47

За последние 5 лет брал только серые телефоны, правда только гнусмас, флагманы. В каждом телефоне все заявление работает, гарантии от магазина от 3 до 12 месяцев. И цена от -30 До -40 %.
А Китайские поделки тут не в тему - они сами по себе лоттерея.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:48

unlock
Спасибо за уточнение. Вы подтвердили, что я был прав - без кучи геморроя NFC в TA-1062 для оплаты не работает :idea: Пассаж про то, что я соврал, оставлю на вашей совести...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:49

Позвольте глупый вопрос.

Открыт депозит в гривне под 16% на полгода. Автопролонгация отключена. Допустим, я ее включу до окончания срока действия. Он автопролонгуется под теми же 16% , или по актуальной ставке в 17%?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:56

inflew

на 17%
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:57

Re: Monobank

Я поставил пролонгацию. Думаю должно под 17 продлится и кэшбэк должны дать.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:58

inflew он же сначала на довостреб учтется.А оттуда по соответствующей на тот момент ставке пойдет.Мне в чате толковали по месячным,шо пополняхи и пролонг по 13,5 с той даты пойдут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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