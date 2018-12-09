Додано: Нед 09 гру, 2018 22:58

inflew он же сначала на довостреб учтется.А оттуда по соответствующей на тот момент ставке пойдет.Мне в чате толковали по месячным,шо пополняхи и пролонг по 13,5 с той даты пойдут

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому