RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1093109410951096
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:55

  justit написав:NFC - хорошая штука, но настолько ли критична?

NFC - очень хорошая штука!
Я уже забыл, что такое чиркать картой.
Плюс к тому есть очень достойные аппараты с NFC и не дорого.
Например, Sharp aquos s2
Стоит меньше пятёрки, но работает прекрасно.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:14

Re: Monobank

пейпас под чехол и готов NFC.Зачем платить больше :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 03.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:18

Re: Monobank

Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.
andreyiskra
 
Повідомлень: 616
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:22

  Мизантрóп написав:пейпас под чехол и готов NFC.Зачем платить больше :?:

Только неудобная :). ПлачУ сейчас тоже только NFC из-за того, что 2х баллов в Більше.
Так вот, могу сравнить - достать телефон, разблокировать и с 2-3-4 попытки заплатить... Картой с пейпасом точно быстрее.
П.С. Телефон - прошлогодний топовый Самсунг.
Amid
 
Повідомлень: 859
З нами з: 12.06.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:28

Amid
Разблокировка занимают долю секунды, либо кнопку нажать, либо палец приложить. Т.е. это делается в процессе доставания телефона. Ну и у меня срабатывает с первого раза еще и с бОльшего расстояния чем карта. Топовый сяоми этого года.
Разве что карты лояльности не везде хотят с экрана телефона считывать.
Surz
 
Повідомлень: 71
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32

  Мизантрóп написав:пейпас под чехол и готов NFC.Зачем платить больше

Например можно таким образом делиться своей картой с семьёй на расстоянии. Или семья может дать тебе свои карточки, когда надо :)
При этом карточки остаются у хозяина на руках ;-)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4405 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 1093109410951096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, slasva, Stringer, Surz, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10955)
10.12.2018 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.