NFC - очень хорошая штука!
Я уже забыл, что такое чиркать картой.
Плюс к тому есть очень достойные аппараты с NFC и не дорого.
Например, Sharp aquos s2
Стоит меньше пятёрки, но работает прекрасно.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:55
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:14
Re: Monobank
пейпас под чехол и готов NFC.Зачем платить больше
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:18
Re: Monobank
Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:22
Только неудобная . ПлачУ сейчас тоже только NFC из-за того, что 2х баллов в Більше.
Так вот, могу сравнить - достать телефон, разблокировать и с 2-3-4 попытки заплатить... Картой с пейпасом точно быстрее.
П.С. Телефон - прошлогодний топовый Самсунг.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:28
Amid
Разблокировка занимают долю секунды, либо кнопку нажать, либо палец приложить. Т.е. это делается в процессе доставания телефона. Ну и у меня срабатывает с первого раза еще и с бОльшего расстояния чем карта. Топовый сяоми этого года.
Разве что карты лояльности не везде хотят с экрана телефона считывать.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32
Например можно таким образом делиться своей картой с семьёй на расстоянии. Или семья может дать тебе свои карточки, когда надо
При этом карточки остаются у хозяина на руках
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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