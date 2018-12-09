Surz В том магазине, где я покупаю чаще всего, выносные пинпады в достаточно толстых холдерах, которые очень сильно мешают контакту телефона и пинпадом, отсюда и многочисленные попытки оплатить. Иногда вообще не удаётся оплата телефоном. Ругается, что убрал телефон слишком рано.
Surz написав:Разблокировка занимают долю секунды, либо кнопку нажать, либо палец приложить
Карту вообще разблокировать не надо и оперировать компактной картой удобнее чем громоздким телефоном. Если бы не х2 в Більше, вообще бы этим баловством с NFC не занимался бы.
BBC написав:Super Amoled экран с GORILLA GLASS ни на что не променяю. Покупать дешевый телефон с IPS матрицами и клеить всякие пленки для защитв стекла на любителя.
Та вроде на Сяоми уже амоледы лепят. Хотя, кто их знает, как на самом деле. Пленки и стекла не клеил. У меня экраны не царапаются почему-то ))
deneg net написав:
justit написав:NFC - хорошая штука, но настолько ли критична?
NFC - очень хорошая штука! Я уже забыл, что такое чиркать картой. Плюс к тому есть очень достойные аппараты с NFC и не дорого. Например, Sharp aquos s2 Стоит меньше пятёрки, но работает прекрасно.
Я и не спорю. Я о критичности заметил. Я например телефон из кармана почти не вынимаю. BT гарнитура. И мне на самом деле чикать телефоном для оплаты будет непривычно просто. У каждого свои заморочки же.
Вот браслет с NFC - это наверное вещь. Но, поскольку никто про него тут не говорит, то никто и не пользуется. Верно?
andreyiskra написав:Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.
Вариант нарваться на дивайс, что Ваш смарт не распознает. Внезапно разрядился. Украли смарт на улице... Масса всего такого, что "оставить карты дома" может оказаться неправильным решением.
mephala написав:ну если критерий только один NFC то можно и дешевле думаю купить. Но если поставить NFC, две симки (реальных а не гибрид), минимум 3 гига ОЗУ, не совсем древний андроид (8 и старше), проц не совсем древний то не думаю что за 3К найдете. Я не нашел во всяком случае.
Есть такие, правда Ведроид не 8-й. Не знаю настолько ли критична версия.
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andreyiskra написав:Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.
Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? А в тех местах где я обычно плачу - примерно в 30% случаях именно такие терминалы. Поэтому - на нах - в чехле смарта специально три ячейки для карт имеюЦЦа еще и кармашек для банкоты. И да телефон с Мяу без NFS за 4 к на Али покупал сознательно - год - летает просто отлично. До этого была навороченная (для своего времени)Сонька с NFS, но ИМХО нынешняя Сонька давно уже не та.