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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:01

Surz
В том магазине, где я покупаю чаще всего, выносные пинпады в достаточно толстых холдерах, которые очень сильно мешают контакту телефона и пинпадом, отсюда и многочисленные попытки оплатить. Иногда вообще не удаётся оплата телефоном. Ругается, что убрал телефон слишком рано.

  Surz написав:Разблокировка занимают долю секунды, либо кнопку нажать, либо палец приложить


Карту вообще разблокировать не надо и оперировать компактной картой удобнее чем громоздким телефоном.
Если бы не х2 в Більше, вообще бы этим баловством с NFC не занимался бы.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:13

Re: Monobank

:shock: Уже даже не смешно как-то. Одна идея креативней другой.

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dengon
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14

Re: Monobank

Все фигня, для оплат пользуюсь эпл вотчем, вот где действительно удобство. И не нужно таскать с собой телефон или доставать его, разблокировать...
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14

Re: Monobank

  BBC написав:Super Amoled экран с GORILLA GLASS ни на что не променяю. Покупать дешевый телефон с IPS матрицами и клеить всякие пленки для защитв стекла на любителя.


Та вроде на Сяоми уже амоледы лепят.
Хотя, кто их знает, как на самом деле.
Пленки и стекла не клеил.
У меня экраны не царапаются почему-то :-)))

  deneg net написав:
  justit написав:NFC - хорошая штука, но настолько ли критична?

NFC - очень хорошая штука!
Я уже забыл, что такое чиркать картой.
Плюс к тому есть очень достойные аппараты с NFC и не дорого.
Например, Sharp aquos s2
Стоит меньше пятёрки, но работает прекрасно.


Я и не спорю.
Я о критичности заметил.
Я например телефон из кармана почти не вынимаю.
BT гарнитура.
И мне на самом деле чикать телефоном для оплаты будет непривычно просто.
У каждого свои заморочки же. :-)

Вот браслет с NFC - это наверное вещь.
Но, поскольку никто про него тут не говорит, то никто и не пользуется. Верно?


  andreyiskra написав:Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.


Вариант нарваться на дивайс, что Ваш смарт не распознает.
Внезапно разрядился.
Украли смарт на улице...
Масса всего такого, что "оставить карты дома" может оказаться неправильным решением.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:19

  mephala написав:ну если критерий только один NFC то можно и дешевле думаю купить.
Но если поставить NFC, две симки (реальных а не гибрид), минимум 3 гига ОЗУ, не совсем древний андроид (8 и старше), проц не совсем древний то не думаю что за 3К найдете. Я не нашел во всяком случае.


Есть такие, правда Ведроид не 8-й.
Не знаю настолько ли критична версия.


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p.s. ыыы NFC там нету. Сорри
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:01

  andreyiskra написав:Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.

Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? А в тех местах где я обычно плачу - примерно в 30% случаях именно такие терминалы. Поэтому - на нах - в чехле смарта специально три ячейки для карт имеюЦЦа еще и кармашек для банкоты. И да телефон с Мяу без NFS за 4 к на Али покупал сознательно - год - летает просто отлично. До этого была навороченная (для своего времени)Сонька с NFS, но ИМХО нынешняя Сонька давно уже не та.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:04

  dengon написав:Уже даже не смешно как-то. Одна идея креативней другой.

Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо?
wig
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