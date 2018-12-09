Додано: Пон 10 гру, 2018 12:01

andreyiskra написав: Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома. Затем, что можно привязать в приложение все поддерживаемые карты и оставить их дома.

Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? А в тех местах где я обычно плачу - примерно в 30% случаях именно такие терминалы. Поэтому - на нах - в чехле смарта специально три ячейки для карт имеюЦЦа еще и кармашек для банкоты. И да телефон с Мяу без NFS за 4 к на Али покупал сознательно - год - летает просто отлично. До этого была навороченная (для своего времени)Сонька с NFS, но ИМХО нынешняя Сонька давно уже не та.