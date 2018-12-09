Додано: Пон 10 гру, 2018 13:21

safonovstanislav написав: Flamingo написав: Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда?

Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома. Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома.

Подождать это конечно хорошо. Но покупать то мне нужно сейчасКроме того у разных стран процессы "проникновения" карт и прочих платежных инструментов происходят по разному и с разной скоростью. К примеру в ряде африканских стран, которые в своем развитии - проскочили "карточный" период оплаты - большая часть безнальных оплат идет через счета мобильных операторов (вот чьи лавры не дают спокойно спасть лайфселлу и КС).А у нас в областном центре до сих пор еще есть магазины, где вообще нет терминалов (хотя по закону они в крупных городах должны быть повсеместно). А в одном магазине (причем фирменном местной обувной фабрики) - висит обьявление, что извините - терминал у нас временно не работает. И это временно уже длится третий год.Поэтому пока вероятность в нашей стране нарваться на терминал без "безконтакта" - я уж лучше по старинке - несколько карт + нал на подстраховке. Тем более я ж говорю в "китайском" чехле, для "китайского" же телеПона - специально кармашки для карт и банкнот предусмотрены. Кошелек можно точно так же с собой не брать. Но этой мой выбор. Тут кому что больше нравиЦЦа.