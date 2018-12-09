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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1095109610971098 Додано: Пон 10 гру, 2018 12:22 curiousobro написав: wig написав: Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо? Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо?

Плюшка в виде 20% бесплатного обнала Плюшка в виде 20% бесплатного обнала















заем свободы заем свободы Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 10 гру, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 312 З нами з: 22.12.16 Подякував: 48 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 12:32 Flamingo написав: curiousobro написав: wig написав: Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо? Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо?

Плюшка в виде 20% бесплатного обнала Плюшка в виде 20% бесплатного обнала

Ага обнала того что можно обналичить на 100% в том банке где уже сейчас есть зп-проект.

Судя по приписке - это акция для ура-патриотов - почувствуй Украину европейской страной - поменяй существующую возможность получать 100% зп налом без комиссии на 20%!!! Ага обнала того что можно обналичить на 100% в том банке где уже сейчас есть зп-проект.Судя по приписке - это акция для ура-патриотов - почувствуй Украину европейской страной - поменяй существующую возможность получать 100% зп налом без комиссии на 20%!!!



Вы упустили маленькую, но оттого не менее важную деталь.

Кроме ЗП там написано и "выплат для СПД"



Стандартный минимальный тариф для СПД - 0.35% (говорю за ИТ, так как с этим связан)

Есть куча возможностей и за 0, но вы не поверите, насколько сильно народ не парится этими 0.35% Вы упустили маленькую, но оттого не менее важную деталь.Кроме ЗП там написано и "выплат для СПД"Стандартный минимальный тариф для СПД - 0.35% (говорю за ИТ, так как с этим связан)Есть куча возможностей и за 0, но вы не поверите, насколько сильно народ не парится этими 0.35% curiousobro Повідомлень: 1514 З нами з: 21.07.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 12:58 curiousobro написав: wig написав: Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо? Ради чего? Где плюшка, хотя-бы, в виде безналогового депо?

Плюшка в виде 20% бесплатного обнала Плюшка в виде 20% бесплатного обнала

За 18% безналоговых, готов отказаться от бесплатного обнала и получать выплату СЭПом. За 18% безналоговых, готов отказаться от бесплатного обнала и получать выплату СЭПом. wig

Повідомлень: 3759 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 13:01 Re: Monobank Flamingo написав: Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда?

Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома. Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома. safonovstanislav Повідомлень: 1906 З нами з: 10.05.14 Подякував: 118 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 13:21 safonovstanislav написав: Flamingo написав: Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда?

Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома. Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома.

Подождать это конечно хорошо. Но покупать то мне нужно сейчас

Кроме того у разных стран процессы "проникновения" карт и прочих платежных инструментов происходят по разному и с разной скоростью. К примеру в ряде африканских стран, которые в своем развитии - проскочили "карточный" период оплаты - большая часть безнальных оплат идет через счета мобильных операторов (вот чьи лавры не дают спокойно спасть лайфселлу и КС).

А у нас в областном центре до сих пор еще есть магазины, где вообще нет терминалов (хотя по закону они в крупных городах должны быть повсеместно). А в одном магазине (причем фирменном местной обувной фабрики) - висит обьявление, что извините - терминал у нас временно не работает. И это временно уже длится третий год.

Поэтому пока вероятность в нашей стране нарваться на терминал без "безконтакта" - я уж лучше по старинке - несколько карт + нал на подстраховке. Тем более я ж говорю в "китайском" чехле, для "китайского" же телеПона - специально кармашки для карт и банкнот предусмотрены. Кошелек можно точно так же с собой не брать. Но этой мой выбор. Тут кому что больше нравиЦЦа. Подождать это конечно хорошо. Но покупать то мне нужно сейчасКроме того у разных стран процессы "проникновения" карт и прочих платежных инструментов происходят по разному и с разной скоростью. К примеру в ряде африканских стран, которые в своем развитии - проскочили "карточный" период оплаты - большая часть безнальных оплат идет через счета мобильных операторов (вот чьи лавры не дают спокойно спасть лайфселлу и КС).А у нас в областном центре до сих пор еще есть магазины, где вообще нет терминалов (хотя по закону они в крупных городах должны быть повсеместно). А в одном магазине (причем фирменном местной обувной фабрики) - висит обьявление, что извините - терминал у нас временно не работает. И это временно уже длится третий год.Поэтому пока вероятность в нашей стране нарваться на терминал без "безконтакта" - я уж лучше по старинке - несколько карт + нал на подстраховке. Тем более я ж говорю в "китайском" чехле, для "китайского" же телеПона - специально кармашки для карт и банкнот предусмотрены. Кошелек можно точно так же с собой не брать. Но этой мой выбор. Тут кому что больше нравиЦЦа. Flamingo

Повідомлень: 1106 З нами з: 20.03.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 13:32 safonovstanislav написав: Flamingo написав: Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда? Вот мне всегда интересно узнать как же подобные пользователи поступают в следующих случаях - идешь ты такой весь модный с навороченным смартом да без карт и заходишь в магазин, а там - О-па в терминале нет пейпаса и вот что тогда?

Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома. Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома.

Та чо тут ждать то? вот сделают дороги, тогда и телегу возьмём ... в сша каждый второй терминал без бесконтакта, будуте сидеть на ступеньках ресторана и ждать когда они новый поставят? Та чо тут ждать то? вот сделают дороги, тогда и телегу возьмём ... в сша каждый второй терминал без бесконтакта, будуте сидеть на ступеньках ресторана и ждать когда они новый поставят? Stringer Повідомлень: 8633 З нами з: 23.01.13 Подякував: 254 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1095109610971098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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