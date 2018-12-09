заем свободы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:22
заем свободы
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 10 гру, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:32
Вы упустили маленькую, но оттого не менее важную деталь.
Кроме ЗП там написано и "выплат для СПД"
Стандартный минимальный тариф для СПД - 0.35% (говорю за ИТ, так как с этим связан)
Есть куча возможностей и за 0, но вы не поверите, насколько сильно народ не парится этими 0.35%
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:58
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:01
Re: Monobank
Нужно подождать немного времени. В Румынии, например, 100% местных при мне в супермаркетах платили по бесконтакту. Причём, если я давал карту только с магнитной полосой для оплаты, у ВСЕХ продавцов возникал вопрос, что вообще с ней делать. Видимо, таких карт у них совсем не выпускают уже очень давно. Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:21
Подождать это конечно хорошо. Но покупать то мне нужно сейчас
Кроме того у разных стран процессы "проникновения" карт и прочих платежных инструментов происходят по разному и с разной скоростью. К примеру в ряде африканских стран, которые в своем развитии - проскочили "карточный" период оплаты - большая часть безнальных оплат идет через счета мобильных операторов (вот чьи лавры не дают спокойно спасть лайфселлу и КС).
А у нас в областном центре до сих пор еще есть магазины, где вообще нет терминалов (хотя по закону они в крупных городах должны быть повсеместно). А в одном магазине (причем фирменном местной обувной фабрики) - висит обьявление, что извините - терминал у нас временно не работает. И это временно уже длится третий год.
Поэтому пока вероятность в нашей стране нарваться на терминал без "безконтакта" - я уж лучше по старинке - несколько карт + нал на подстраховке. Тем более я ж говорю в "китайском" чехле, для "китайского" же телеПона - специально кармашки для карт и банкнот предусмотрены. Кошелек можно точно так же с собой не брать. Но этой мой выбор. Тут кому что больше нравиЦЦа.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:32
Та чо тут ждать то? вот сделают дороги, тогда и телегу возьмём ... в сша каждый второй терминал без бесконтакта, будуте сидеть на ступеньках ресторана и ждать когда они новый поставят?
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