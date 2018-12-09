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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:47
Stringer написав:
Та чо тут ждать то? вот сделают дороги, тогда и телегу возьмём ... в сша каждый второй терминал без бесконтакта, будуте сидеть на ступеньках ресторана и ждать когда они новый поставят?
Vienna - SPAR
Не знаю безконтактные ли там терминалы, но покупатели все как один вставляли свои карты чипом в машинку - набирали ПИН и шли дальше.
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justit
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:48
justit написав: Flamingo написав:
безнальных оплат идет через счета мобильных операторов (вот чьи лавры не дают спокойно спасть лайфселлу и КС).
MobileMoney - видел опцию в забугорных интернет магазинах.
Наверное это оно и есть.
Flamingo написав:
висит обьявление, что извините - терминал у нас временно не работает.
Только что в Новой почты.
Такое же объявление, и под ним ПОС-терминал Ощадбанка.
Включенный.
На экран посмотрел.
Вот и пойми - работает но не хотят принимать карты, или работает терминал, но нет связи?
В приложении заплатить можете.
Только осторожно.
возьмут п2п за наложенный, еквайрингом за услуги
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curiousobro
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:59
curiousobro написав: justit написав:
Только что в Новой почты.
Такое же объявление, и под ним ПОС-терминал Ощадбанка.
Включенный.
На экран посмотрел.
Вот и пойми - работает но не хотят принимать карты, или работает терминал, но нет связи?
В приложении заплатить можете.
Только осторожно.
возьмут п2п за наложенный, еквайрингом за услуги
Угу.
Суть моего коммента все же в том, что не понять - работает или нет.
С оплатой удобным методом (одним из) проблем нет.
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justit
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:05
safonovstanislav написав:
Когда все устройства переведут на бесконтакт, включая банкоматы, можно будет карты оставлять дома.
Я видел бесконтактные банкоматы. Местные пользовались, но увы. На иностранную карту он только пищал, и требовал всунуть чипом.
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wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:45
Flamingo написав:
Поэтому пока вероятность в нашей стране нарваться на терминал без "безконтакта" - я уж лучше по старинке - несколько карт + нал на подстраховке.
У меня обратная ситуация. Приходится брать нал, и несколько кредиток на случай, если в магазине окажется работающий терминал, чтоб получить кешбек. Думаю, дальше ситуация будет только усугубляться, т.к. идиотов остается всё меньше, которые хотят получить деньги за товар на счёт, а потом попасть в 7 очередь на выплату этих денег из фонда гарантирования.
А насчет бесконтакта, в атб не работает(сломался бесконтакт), в варусе не работает, т.к. древнее обородувание, в ашане не работает, т.к. только визы по бесконтакту, а не мастеркарды. Проще уже чипом тыкнуть или полоской провести, чем постоянно натыкаться на отказы принять оплату по бесконтакту.
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safonovstanislav
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:48
safonovstanislav написав:
А насчет бесконтакта, в атб не работает(сломался бесконтакт), в варусе не работает, т.к. древнее обородувание, в ашане не работает, т.к. только визы по бесконтакту, а не мастеркарды
. Проще уже чипом тыкнуть или полоской провести, чем постоянно натыкаться на отказы принять оплату по бесконтакту.
Уже месяца три точно в ашане Мастеркард по бесконтакту работает.
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unlock
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:50
unlock написав: safonovstanislav написав:
А насчет бесконтакта, в атб не работает(сломался бесконтакт), в варусе не работает, т.к. древнее обородувание, в ашане не работает, т.к. только визы по бесконтакту, а не мастеркарды
. Проще уже чипом тыкнуть или полоской провести, чем постоянно натыкаться на отказы принять оплату по бесконтакту.
Уже месяца три точно в ашане Мастеркард по бесконтакту работает.
Видимо не в каждом. В Днепре в караване вроде бы нет
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safonovstanislav
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