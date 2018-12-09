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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:45

Re: Monobank

  unlock написав:бесконтакта

В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
wig
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В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:55

  wig написав:
  unlock написав:бесконтакта

В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.

А що банда забере за обнал?
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  mihasik написав:В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  unlock написав:бесконтакта

В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.

А що банда забере за обнал?

Если вообще такая операция пройдет. Ведь у виртуалок в тарифах как правило такого пункта нет в принципе. Поэтому и данный вид операций может быть наглухо заблокирован.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:19

Re: Monobank

Хтось знає, який мсс в Дитячій планеті?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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