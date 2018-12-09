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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:45
unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
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wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:37
В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?
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mihasik
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:55
wig написав: unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
А що банда забере за обнал?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:00
mihasik написав:
В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?
Інше
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:17
Квесторе_поверніться написав: wig написав: unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
А що банда забере за обнал?
Если вообще такая операция пройдет. Ведь у виртуалок в тарифах как правило такого пункта нет в принципе. Поэтому и данный вид операций может быть наглухо заблокирован.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:19
Хтось знає, який мсс в Дитячій планеті?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:23
chipmunk написав:
Хтось знає, який мсс в Дитячій планеті?
Теж "інше"
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:49
Gas написав:
Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит.
Насколько понял, если чип не прошел, то следующая операция магниткой должна пройти. Терминал запоминает проблему при оплате чипом.
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