Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:45
unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:37
В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?
mihasik
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:55
wig написав: unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
А що банда забере за обнал?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:00
mihasik написав:
В ЮСКе какая категория у мони, кто-нибудь знает?
Інше
maxprofit
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:17
Квесторе_поверніться написав: wig написав: unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
А що банда забере за обнал?
Если вообще такая операция пройдет. Ведь у виртуалок в тарифах как правило такого пункта нет в принципе. Поэтому и данный вид операций может быть наглухо заблокирован.
Flamingo
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:19
Хтось знає, який мсс в Дитячій планеті?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:23
chipmunk написав:
Хтось знає, який мсс в Дитячій планеті?
Теж "інше"
maxprofit
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:49
Gas написав:
Магнит при наличии чипа чаще всего не проходит.
Насколько понял, если чип не прошел, то следующая операция магниткой должна пройти. Терминал запоминает проблему при оплате чипом.
MASolomko
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:13
wig написав: unlock написав:
бесконтакта
В принципе, нужное дело, для обнала виртуалок через nfc телефона. Но, пока оно не работает.
У УкрСиба и/или ЕвроНета есть банкоматы с бесконтактом, и они даже работают.
maxim2014
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:17
dengon написав:
:shock: Уже даже не смешно как-то. Одна идея креативней другой.
Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.
Інкогніто
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