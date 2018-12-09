|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:26
Інкогніто написав:
Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.
не слышали о чистом доходе?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1517
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:45
http://www.ukrreg.com.ua/struct/registracija-spd
curiousobro написав: Інкогніто написав:
Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4815
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1444 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:33
curiousobro написав: Інкогніто написав:
Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.
не слышали о чистом доходе?
А за вывод чистого дохода нужно банку что-то платить?
Не знал, я без комиссии вывожу.
panatar.com
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|