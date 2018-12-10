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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:26

  Інкогніто написав:Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.

:shock: не слышали о чистом доходе?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:45

  curiousobro написав:
  Інкогніто написав:Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.


http://www.ukrreg.com.ua/struct/registracija-spd
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:33

  curiousobro написав:
  Інкогніто написав:Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.

:shock: не слышали о чистом доходе?

А за вывод чистого дохода нужно банку что-то платить? :shock: Не знал, я без комиссии вывожу.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:59

  unlock написав:
  curiousobro написав:
  Інкогніто написав:Что такое выплаты СПД?
Десять лет ФОП, такое впервые слышу.

:shock: не слышали о чистом доходе?

А за вывод чистого дохода нужно банку что-то платить? :shock: Не знал, я без комиссии вывожу.

Наверно потому что вы сами ведёте ЧП :)

90 % не парится и обнал идёт по спец тарифам того банка, где счёт чп. Я реально из коллег смог уговорить только 2х из 30 близкого круга на моню, и то потому что там думать не надо - раз карту донора вбил и пополняй себе. Все остальные отказались под предлогом - чёт я очкую, мутно, вот мне дали карточку, с нее снимаю и норм.

От 0.1-0.15% для больших контор, до 0.35% на общих основаниях.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:12

Re: Monobank

maxim2014 написав:У УкрСиба и/или ЕвроНета есть банкоматы с бесконтактом, и они даже работают.

У евронет работают. И даже с nfc. Владелица телефона, правда, была в лёгком шоке, когда операция прошла. Неожидала :)
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