не слышали о чистом доходе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:26
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:45
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:33
А за вывод чистого дохода нужно банку что-то платить? Не знал, я без комиссии вывожу.
panatar.com
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:59
Наверно потому что вы сами ведёте ЧП
90 % не парится и обнал идёт по спец тарифам того банка, где счёт чп. Я реально из коллег смог уговорить только 2х из 30 близкого круга на моню, и то потому что там думать не надо - раз карту донора вбил и пополняй себе. Все остальные отказались под предлогом - чёт я очкую, мутно, вот мне дали карточку, с нее снимаю и норм.
От 0.1-0.15% для больших контор, до 0.35% на общих основаниях.
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:12
Re: Monobank
У евронет работают. И даже с nfc. Владелица телефона, правда, была в лёгком шоке, когда операция прошла. Неожидала
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