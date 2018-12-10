Інкогніто написав:Что такое выплаты СПД? Десять лет ФОП, такое впервые слышу.
не слышали о чистом доходе?
А за вывод чистого дохода нужно банку что-то платить? Не знал, я без комиссии вывожу.
Наверно потому что вы сами ведёте ЧП
90 % не парится и обнал идёт по спец тарифам того банка, где счёт чп. Я реально из коллег смог уговорить только 2х из 30 близкого круга на моню, и то потому что там думать не надо - раз карту донора вбил и пополняй себе. Все остальные отказались под предлогом - чёт я очкую, мутно, вот мне дали карточку, с нее снимаю и норм.
От 0.1-0.15% для больших контор, до 0.35% на общих основаниях.
Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил в своем канале Telegram о сбое в работе карточного сервиса в ночь с 9 на 10 декабря. «С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями», — сообщил он. И объяснил все техническими проблемами.
«Дело в том, что ночью мы затеяли перевозку серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану», — уточнил Дубилет. И попытался утешить людей крупными скидками на мобильные приложения.
«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple и Google Store», — обратился Дубилет к клиентам.