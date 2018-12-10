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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00

Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:38

  Vorlon написав:Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)

Так каждый месяц приходит) вообще не радует))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

  mihasik написав:
  Vorlon написав:Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)

Так каждый месяц приходит) вообще не радует))

И у меня первый раз.
Там осбб мой запитан)
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 1099110011011102
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