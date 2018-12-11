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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00

Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:38

  Vorlon написав:Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)

Так каждый месяц приходит) вообще не радует))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

  mihasik написав:
  Vorlon написав:Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно :)

Так каждый месяц приходит) вообще не радует))

И у меня первый раз.
Там осбб мой запитан)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:01

Re: Monobank

Давно комуналь ходить. Без кишмишу несмачно ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 8037
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:38

  newbie написав:
Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил в своем канале Telegram о сбое в работе карточного сервиса в ночь с 9 на 10 декабря. «С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями», — сообщил он. И объяснил все техническими проблемами.

«Дело в том, что ночью мы затеяли перевозку серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану», — уточнил Дубилет. И попытался утешить людей крупными скидками на мобильные приложения.

«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple и Google Store», — обратился Дубилет к клиентам.

Круто. Кто нить на этом разбогател? :?

Я в новогоднюю ночь раз 20 кэшбэк вывел) можно было лям заналить, потом через неделю шаровые деньги назад забрали)
Vint
 
Повідомлень: 948
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  #<1 ... 1099110011011102
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