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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00
Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:38
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:01
Re: Monobank
Давно комуналь ходить. Без кишмишу несмачно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:38
Я в новогоднюю ночь раз 20 кэшбэк вывел) можно было лям заналить, потом через неделю шаровые деньги назад забрали)
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Панове, політика по DCC до 80-ти EUR усе ще у силі? Щось не можу знайти жодної згадки ні у поширених запитаннях у додатку, ні в умовах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Пополнение через Приват
Вопрос по пополнению через терминал Приват нужно авторизоваться приватовской кредиткой или можно не делать?
И выбирать пополнение по номеру карты или искать какие-то особые пункты и потом искать названия банка итд?
Никакие органы не прицепятся если авторизуюсь своей картой, но изменю имя отправителя при оформлении пополнения на того, кому кидаю в монобанк карту?
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:46
Re: Monobank
1. Можно хоть Моней авторизироваться.
2. Нет уже никаких особых пунктов.
3. Какие органы? Пишите что хотите.
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