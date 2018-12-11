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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00
Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно
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Vorlon
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
mihasik написав: Vorlon написав:
Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно
Так каждый месяц приходит) вообще не радует))
И у меня первый раз.
Там осбб мой запитан)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:01
Давно комуналь ходить. Без кишмишу несмачно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:38
newbie написав:
Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил в своем канале Telegram о сбое в работе карточного сервиса в ночь с 9 на 10 декабря. «С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями», — сообщил он. И объяснил все техническими проблемами.
«Дело в том, что ночью мы затеяли перевозку серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану», — уточнил Дубилет. И попытался утешить людей крупными скидками на мобильные приложения.
«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple и Google Store», — обратился Дубилет к клиентам.
Круто. Кто нить на этом разбогател?
Я в новогоднюю ночь раз 20 кэшбэк вывел) можно было лям заналить, потом через неделю шаровые деньги назад забрали)
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Vint
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Панове, політика по DCC до 80-ти EUR усе ще у силі? Щось не можу знайти жодної згадки ні у поширених запитаннях у додатку, ні в умовах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Вопрос по пополнению через терминал Приват нужно авторизоваться приватовской кредиткой или можно не делать?
И выбирать пополнение по номеру карты или искать какие-то особые пункты и потом искать названия банка итд?
Никакие органы не прицепятся если авторизуюсь своей картой, но изменю имя отправителя при оформлении пополнения на того, кому кидаю в монобанк карту?
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Slx
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:46
1. Можно хоть Моней авторизироваться.
2. Нет уже никаких особых пунктов.
3. Какие органы? Пишите что хотите.
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Poleg
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