Додано: Сер 12 гру, 2018 22:38

Computer написав: На фб у Гороховского дискуссия по теме наложки Новой почты и прочих, в комментариях замечен Чечеткин https://www.facebook.com/oleg.gorohovsk ... 1729461138 На фб у Гороховского дискуссия по теме наложки Новой почты и прочих, в комментариях замечен Чечеткин

если я физ лицо продаю другому физ лицу через новую почту наложенным платежом товар и при этом оплачиваю этот товар беспроцентным займом от банка , а получатель \продавец получает кешем то вырисовывается хорошая схема обналички кредитных денег с карты за 2% ( комиссия от сумы перевода ) + 0,5% ( за страховку от сумы послыки) + 25 грн ( за услугу наложенного платежа) + 35 грн ( минимум за доставку фиктивной посылки) , а это может быть дешевле чем 4% при снятии с банкоматаприкинем снимаем с банкомата 10 000 грн и теряем 4% это 400 грнотправляем посылку наложенным платежом 10 000 грн2,5% это 25 грн + 25 + 35 = 85 грн , а это меньше 1% за обнал кредитных денег в грейс период.это очень прикольная схема для обналички кредитных денег или где ошибка .Вот по этому мне было интересно как банки могли допустить такую схему ? Я удивлен что она вообще появилась и работает \ работала с горем пополам. И как Гороховский (банк) может быть на стороне клиента ?ЗЫ не снимал наличку с кредитных с банкомата могу ошибаться в тарифе 4%