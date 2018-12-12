|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00
Впервые пришёл пуш и уведомление в программе "Обновились счета по коммуналке" - прикольно
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:38
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:01
Re: Monobank
Давно комуналь ходить. Без кишмишу несмачно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:38
Я в новогоднюю ночь раз 20 кэшбэк вывел) можно было лям заналить, потом через неделю шаровые деньги назад забрали)
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Панове, політика по DCC до 80-ти EUR усе ще у силі? Щось не можу знайти жодної згадки ні у поширених запитаннях у додатку, ні в умовах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:18
Пополнение через Приват
Вопрос по пополнению через терминал Приват нужно авторизоваться приватовской кредиткой или можно не делать?
И выбирать пополнение по номеру карты или искать какие-то особые пункты и потом искать названия банка итд?
Никакие органы не прицепятся если авторизуюсь своей картой, но изменю имя отправителя при оформлении пополнения на того, кому кидаю в монобанк карту?
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:46
Re: Monobank
1. Можно хоть Моней авторизироваться.
2. Нет уже никаких особых пунктов.
3. Какие органы? Пишите что хотите.
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:38
если я физ лицо продаю другому физ лицу через новую почту наложенным платежом товар и при этом оплачиваю этот товар беспроцентным займом от банка , а получатель \продавец получает кешем то вырисовывается хорошая схема обналички кредитных денег с карты за 2% ( комиссия от сумы перевода ) + 0,5% ( за страховку от сумы послыки) + 25 грн ( за услугу наложенного платежа) + 35 грн ( минимум за доставку фиктивной посылки) , а это может быть дешевле чем 4% при снятии с банкомата
прикинем снимаем с банкомата 10 000 грн и теряем 4% это 400 грн
отправляем посылку наложенным платежом 10 000 грн
2,5% это 25 грн + 25 + 35 = 85 грн , а это меньше 1% за обнал кредитных денег в грейс период.
это очень прикольная схема для обналички кредитных денег или где ошибка .
Вот по этому мне было интересно как банки могли допустить такую схему ? Я удивлен что она вообще появилась и работает \ работала с горем пополам. И как Гороховский (банк) может быть на стороне клиента ?
ЗЫ не снимал наличку с кредитных с банкомата могу ошибаться в тарифе 4%
свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:42
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, Kevin, liliya_logical, Pater, solomia, Stringer, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|