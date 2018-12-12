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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:48

Re: Monobank

у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  maxprofit написав:Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?

Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.

Скільки хто готовий платити в місяць?

введение абонплаты для уже существующих абонентов это жесть !
Я например набрал рассрочек и положил кучу депозитов . И если введут абонплату хоть в 10 грн для меня сразу теряется весь толк в этих микро депозитах и микро рассрочках . Если будут вводить абонплату тогда попрошу договора про депозиты с печатями и кредитный с печатями и буду гасить получать через кассу Универсала. Ибо по доброй традиции каждый банк если в нем клиент открывает депозит дает клиенту БЕСПЛАТНУЮ дебентую или даже кредитную карту ! у меня в Моне с десяток депозитов и планировал наращивать . Такой пощечины как абонплата я терпеть не буду.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:57

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?
только Приват "Gold"

Это ирония ? Из всех знакомых которые платять за голд привату НИКТО не знает зачем это делает.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:01

yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:11

  guntherhouse777 написав:yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?

"На эти 2% и живем" (с)
:D
curiousobro
 
Повідомлень: 1533
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  #<1 ... 1100110111021103
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