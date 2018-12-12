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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:48
Re: Monobank
у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49
введение абонплаты для уже существующих абонентов это жесть !
Я например набрал рассрочек и положил кучу депозитов . И если введут абонплату хоть в 10 грн для меня сразу теряется весь толк в этих микро депозитах и микро рассрочках . Если будут вводить абонплату тогда попрошу договора про депозиты с печатями и кредитный с печатями и буду гасить получать через кассу Универсала. Ибо по доброй традиции каждый банк если в нем клиент открывает депозит дает клиенту БЕСПЛАТНУЮ дебентую или даже кредитную карту ! у меня в Моне с десяток депозитов и планировал наращивать . Такой пощечины как абонплата я терпеть не буду.
свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:57
Это ирония ? Из всех знакомых которые платять за голд привату НИКТО не знает зачем это делает.
свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:11
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