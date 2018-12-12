Додано: Сер 12 гру, 2018 23:58

Skiw написав: За последние 5 лет брал только серые телефоны, правда только гнусмас, флагманы. В каждом телефоне все заявление работает, гарантии от магазина от 3 до 12 месяцев. И цена от -30 До -40 %.

А Китайские поделки тут не в тему - они сами по себе лоттерея. За последние 5 лет брал только серые телефоны, правда только гнусмас, флагманы. В каждом телефоне все заявление работает, гарантии от магазина от 3 до 12 месяцев. И цена от -30 До -40 %.А Китайские поделки тут не в тему - они сами по себе лоттерея.

общество потребления ...в 2004 году где-то купил с рук б\у достаточно компактный телефон Mitsubishi Trium M320 походил с ним около 4 года и поменял батарейку и панельку, потом еще пару кнопочных телефонов поменял в переменку с Mitsubishi Trium M320, менял кнопочные телефоны потому что разбивал или воровали, пришел прогресс ... я походил пару лет со смартфонами и понял что звонить с них не удобно, вот в этом году достал с полки свой mitsubishi Trium M320, Кулибины заменили в нем батарейку и я радостно продолжил им пользоваться заряжаю раз в неделюИскал что-то аналогичное среди новых , новых нормальных кнопочных телефонов не продают что бы хотя бы на неделю батарейки хватало и было эргономично = удобно пользоватьсяСовременный смартфон живет для Мони ... и мне громадный смарт очень не охотно такскать с собой ,для NFC для меня вообще звучит и выглядит дико, или чего либо еще, карта это 5 грамм в кармане или кошельке , даже 10 карт это по весу и объему меньше одного смарфона ... Так что NFC это для меня непонятный костыльдве три карты положить в куртку\рубашку ок, здоровенный смартфон таскать для этого маразм как и что бы звонить носить лопату с собой, А надо что-то мелкое до 100 грамм и что бы вспоминать о зарядке раз в две недели...То есть за 14 лет я поменял 3 кнопочных: из них 1 остался до сих пор в пользовании, один разбит, один украден, еще было около двух лет пробовал пользоваться 3-мя или 4-мя разными смартфонамив результате раздал родным все смартфоны в идеальном состоянии , кроме одного для Мони , который пылиться дома на полке и очень редко выгуливается. В поисках нового кнопочного так как mitsubishi хоть и работает идеально, но новую панельку уже не купишь, а он уже чуть истерся . НЕ торкнули меня смартфоны , для дивана для дома есть планшет 10" это если лень сидеть возле ПК.