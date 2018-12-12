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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104>
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:48

Re: Monobank

у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  maxprofit написав:Зовсім сказилися ? ... Чи то таким чином свинорилів за борт скидають ?

Абонка - возможность не объявляя проект провалившимся, красиво его свернуть.

Скільки хто готовий платити в місяць?

введение абонплаты для уже существующих абонентов это жесть !
Я например набрал рассрочек и положил кучу депозитов . И если введут абонплату хоть в 10 грн для меня сразу теряется весь толк в этих микро депозитах и микро рассрочках . Если будут вводить абонплату тогда попрошу договора про депозиты с печатями и кредитный с печатями и буду гасить получать через кассу Универсала. Ибо по доброй традиции каждый банк если в нем клиент открывает депозит дает клиенту БЕСПЛАТНУЮ дебентую или даже кредитную карту ! у меня в Моне с десяток депозитов и планировал наращивать . Такой пощечины как абонплата я терпеть не буду.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:57

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які ще карти з абонкою варті плати?
только Приват "Gold"

Это ирония ? Из всех знакомых которые платять за голд привату НИКТО не знает зачем это делает.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 428
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:01

yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:11

  guntherhouse777 написав:yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?

"На эти 2% и живем" (с)
:D
curiousobro
 
Повідомлень: 1533
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:41

  unlock написав:Я про бесплатную "Покупку частями"!


оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно
2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже.
Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:58

  Skiw написав:За последние 5 лет брал только серые телефоны, правда только гнусмас, флагманы. В каждом телефоне все заявление работает, гарантии от магазина от 3 до 12 месяцев. И цена от -30 До -40 %.
А Китайские поделки тут не в тему - они сами по себе лоттерея.

общество потребления ...
в 2004 году где-то купил с рук б\у достаточно компактный телефон Mitsubishi Trium M320 походил с ним около 4 года и поменял батарейку и панельку, потом еще пару кнопочных телефонов поменял в переменку с Mitsubishi Trium M320 http://www.sotovik.ru/catalog/phones/mi ... umm32.html , менял кнопочные телефоны потому что разбивал или воровали, пришел прогресс ... я походил пару лет со смартфонами и понял что звонить с них не удобно, вот в этом году достал с полки свой mitsubishi Trium M320, Кулибины заменили в нем батарейку и я радостно продолжил им пользоваться заряжаю раз в неделю :D Искал что-то аналогичное среди новых , новых нормальных кнопочных телефонов не продают что бы хотя бы на неделю батарейки хватало и было эргономично = удобно пользоваться :( Современный смартфон живет для Мони ... и мне громадный смарт очень не охотно такскать с собой ,для NFC для меня вообще звучит и выглядит дико, или чего либо еще, карта это 5 грамм в кармане или кошельке , даже 10 карт это по весу и объему меньше одного смарфона ... Так что NFC это для меня непонятный костыль :shock: две три карты положить в куртку\рубашку ок, здоровенный смартфон таскать для этого маразм как и что бы звонить носить лопату с собой, А надо что-то мелкое до 100 грамм и что бы вспоминать о зарядке раз в две недели...
То есть за 14 лет я поменял 3 кнопочных: из них 1 остался до сих пор в пользовании, один разбит, один украден, еще было около двух лет пробовал пользоваться 3-мя или 4-мя разными смартфонами в паре с кнопочным в результате раздал родным все смартфоны в идеальном состоянии , кроме одного для Мони , который пылиться дома на полке и очень редко выгуливается. В поисках нового кнопочного так как mitsubishi хоть и работает идеально, но новую панельку уже не купишь, а он уже чуть истерся . НЕ торкнули меня смартфоны , для дивана для дома есть планшет 10" это если лень сидеть возле ПК.
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 гру, 2018 00:13, всього редагувалось 2 разів.
свинорыл
yama
 
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Подякував: 903 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:05

  yama написав: Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649

Это точно два одинаковых?
В одном случае 3года гарантия и Китай, во втором 1год и Россия.
Сертифицированные сравниваете с "серыми"?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:14

  guntherhouse777 написав:yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?

согласен спать пора .... :D 250+25+35 = 310 грн ... все равно чуть дешевле чем 400 грн
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 428
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:15

  mihasik написав:
  yama написав: Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649

Это точно два одинаковых?
В одном случае 3года гарантия и Китай, во втором 1год и Россия.
Сертифицированные сравниваете с "серыми"?
ожидал этот вопрос.
оба одинаковые, оба магазина гордо заявляют Сертифицированный официальный представитель самсунг, Бальшая лейба самсунга на сайте рядом с кондюком и с надписью Офицальный партнер
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649
© Интернет магазин бытовой техники http://palladium.ua

За такое самсунг бы их "вы..л и высушил " (с)
свинорыл
yama
 
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Подякували: 51 раз.
 
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