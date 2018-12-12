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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:48
Re: Monobank
у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49
введение абонплаты для уже существующих абонентов это жесть !
Я например набрал рассрочек и положил кучу депозитов . И если введут абонплату хоть в 10 грн для меня сразу теряется весь толк в этих микро депозитах и микро рассрочках . Если будут вводить абонплату тогда попрошу договора про депозиты с печатями и кредитный с печатями и буду гасить получать через кассу Универсала. Ибо по доброй традиции каждый банк если в нем клиент открывает депозит дает клиенту БЕСПЛАТНУЮ дебентую или даже кредитную карту ! у меня в Моне с десяток депозитов и планировал наращивать . Такой пощечины как абонплата я терпеть не буду.
свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:57
Это ирония ? Из всех знакомых которые платять за голд привату НИКТО не знает зачем это делает.
свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:11
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:41
оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно
2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже.
Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
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свинорыл
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:58
общество потребления ...
в 2004 году где-то купил с рук б\у достаточно компактный телефон Mitsubishi Trium M320 походил с ним около 4 года и поменял батарейку и панельку, потом еще пару кнопочных телефонов поменял в переменку с Mitsubishi Trium M320
То есть за 14 лет я поменял 3 кнопочных: из них 1 остался до сих пор в пользовании, один разбит, один украден, еще было около двух лет пробовал пользоваться 3-мя или 4-мя разными смартфонами в паре с кнопочным в результате раздал родным все смартфоны в идеальном состоянии , кроме одного для Мони , который пылиться дома на полке и очень редко выгуливается. В поисках нового кнопочного так как mitsubishi хоть и работает идеально, но новую панельку уже не купишь, а он уже чуть истерся . НЕ торкнули меня смартфоны , для дивана для дома есть планшет 10" это если лень сидеть возле ПК.
Востаннє редагувалось yama в Чет 13 гру, 2018 00:13, всього редагувалось 2 разів.
свинорыл
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:05
Это точно два одинаковых?
В одном случае 3года гарантия и Китай, во втором 1год и Россия.
Сертифицированные сравниваете с "серыми"?
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:14
согласен спать пора .... 250+25+35 = 310 грн ... все равно чуть дешевле чем 400 грн
свинорыл
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:15
ожидал этот вопрос.
оба одинаковые, оба магазина гордо заявляют Сертифицированный официальный представитель самсунг, Бальшая лейба самсунга на сайте рядом с кондюком и с надписью Офицальный партнер
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За такое самсунг бы их "вы..л и высушил " (с)
свинорыл
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