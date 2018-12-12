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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:19

  Hack-Stock написав:у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)

раньше 5 лет назад было 4% , когда я ошибочно не с той карты в банкомате снял :oops:
свинорыл
yama
 
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  yama написав:
  guntherhouse777 написав:yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?

согласен спать пора .... :D 250+25+35 = 310 грн ... все равно чуть дешевле чем 400 грн

Матерые хряки снесли кредлимит в декабре с +5% чистыми...
guntherhouse777
 
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