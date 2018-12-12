раньше 5 лет назад было 4% , когда я ошибочно не с той карты в банкомате снял
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:19
раньше 5 лет назад было 4% , когда я ошибочно не с той карты в банкомате снял
свинорыл
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:22
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:16
yama
В качестве кнопочной звонилки пользуюсь Sigma IP-68. Телефон состоит из прорезиненного корпуса, который выдерживает погружение в ванну и падение со второго этажа на каменную лестницу, и батареи на 3800mAh, заряда которой хватает чуть более чем на 2 месяца.
Пишут, что конкретно эта модель снята с производства, но может у них что-то аналогичное есть. Сам брал несколько лет назад.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:26
Re: Monobank
закончился полугодовой депозит:
1. если не дожидаясь автопролонгации нажать на "продлить сейчас", то продлится с кишмишем 0,6%?
2. если нажать "посмотреть варианты продления" и выбрать на год, то продлится с кишмишем 0,6%?
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:36
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