yama В качестве кнопочной звонилки пользуюсь Sigma IP-68. Телефон состоит из прорезиненного корпуса, который выдерживает погружение в ванну и падение со второго этажа на каменную лестницу, и батареи на 3800mAh, заряда которой хватает чуть более чем на 2 месяца.
закончился полугодовой депозит: 1. если не дожидаясь автопролонгации нажать на "продлить сейчас", то продлится с кишмишем 0,6%? 2. если нажать "посмотреть варианты продления" и выбрать на год, то продлится с кишмишем 0,6%?
andreyiskra написав:закончился полугодовой депозит: 1. если не дожидаясь автопролонгации нажать на "продлить сейчас", то продлится с кишмишем 0,6%? 2. если нажать "посмотреть варианты продления" и выбрать на год, то продлится с кишмишем 0,6%?
unlock написав:Я про бесплатную "Покупку частями"!
оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно 2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже. Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей или без оплаты частями 13 657 грн Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649