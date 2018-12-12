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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:19

  Hack-Stock написав:у привата 3% комиссия с кредитных на коня и не надо никуда ничего фиктивно отправлять)

раньше 5 лет назад было 4% , когда я ошибочно не с той карты в банкомате снял :oops:
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:22

  yama написав:
  guntherhouse777 написав:yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?

согласен спать пора .... :D 250+25+35 = 310 грн ... все равно чуть дешевле чем 400 грн

Матерые хряки снесли кредлимит в декабре с +5% чистыми...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:16

yama
В качестве кнопочной звонилки пользуюсь Sigma IP-68. Телефон состоит из прорезиненного корпуса, который выдерживает погружение в ванну и падение со второго этажа на каменную лестницу, и батареи на 3800mAh, заряда которой хватает чуть более чем на 2 месяца.

https://rozetka.com.ua/sigma_mobile_x-t ... e/p258024/

Пишут, что конкретно эта модель снята с производства, но может у них что-то аналогичное есть. Сам брал несколько лет назад.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:26

Re: Monobank

закончился полугодовой депозит:
1. если не дожидаясь автопролонгации нажать на "продлить сейчас", то продлится с кишмишем 0,6%?
2. если нажать "посмотреть варианты продления" и выбрать на год, то продлится с кишмишем 0,6%?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:36

  andreyiskra написав:закончился полугодовой депозит:
1. если не дожидаясь автопролонгации нажать на "продлить сейчас", то продлится с кишмишем 0,6%?
2. если нажать "посмотреть варианты продления" и выбрать на год, то продлится с кишмишем 0,6%?

так
так
Кешбек дадуть за 2 дні
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:56

  yama написав:
  unlock написав:Я про бесплатную "Покупку частями"!


оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно
2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже.
Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649

Вы Альфой не пользовались вообще?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:51

  Amid написав:yama
В качестве кнопочной звонилки пользуюсь Sigma IP-68.


Типа такая?
https://rozetka.com.ua/ua/sigma_xtreme_az68_black/p46982376/
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:02

PlayStation Store

Добрый день,

Кто-нибудь знает MCC код PlayStation Store?
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:12

justit

Модель похожая и стоит столько же, но не такая же. Главное пыле/влаго защищённлсть, ударопрочность и чудовищная ёмкость аккумулятора :)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:24

aliksey
Развлечения и спорт
Кризис не в стране... кризис в нашем отношении к ней.
imlex
 
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