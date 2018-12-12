yama написав:

unlock написав: Я про бесплатную "Покупку частями"! Я про бесплатную "Покупку частями"!

оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже.Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавцаКондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNERилибез оплаты частямиИсточник: