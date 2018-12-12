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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106>
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:12

imlex
Спасибо, а конкретный MCC известен?
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:50

aliksey Нет. Я просто делал подобный платеж и в апликухе посмотрел категорию
Кризис не в стране... кризис в нашем отношении к ней.
imlex
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:27

  yama написав:
  mihasik написав:
  yama написав: Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649

Это точно два одинаковых?
В одном случае 3года гарантия и Китай, во втором 1год и Россия.
Сертифицированные сравниваете с "серыми"?
ожидал этот вопрос.
оба одинаковые, оба магазина гордо заявляют Сертифицированный официальный представитель самсунг, Бальшая лейба самсунга на сайте рядом с кондюком и с надписью Офицальный партнер
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649
© Интернет магазин бытовой техники http://palladium.ua

За такое самсунг бы их "вы..л и высушил " (с)

"Антересно, антересно...." И не поспоришь, но и не все так просто. Как вы нашли такой товар я не знаю, но я прошелся по тому, что меня сейчас интересует и "Палладиум" почему-то выставляет же цены, как и те, кто дает покупку частями.. Хотя мутки с уменьшением цены путем, например, "скидку на другую покупку" - это дело :D .
https://palladium.ua/bosch_hba5370b00.html - 13999 грн и никаких плюшек
https://allo.ua/ru/duhovye-shkafy/bosch-hba5370b00.html - 13999грн и Моно "Покупка Частями" или скидка 2000грн за оплату картой/наличкой

Я делаю вывод, что попасть на что-то подешевле можно, но если тебе надо более-менее что-то конкретное, то выбора особо и нету - "серое" везут только очень массовое, а "фломастеры они такие"....

P.S. Бош за ценами тоже следит.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:36

  BBC написав:
  yama написав:
  unlock написав:Я про бесплатную "Покупку частями"!


оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно
2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже.
Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца
https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html
Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей
или
без оплаты частями 13 657 грн
Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649

Вы Альфой не пользовались вообще?

Родные, приатачил своё исходное сообщение, которое как-то все странно начали цитировать. Я не говорил, что ОЧ бесплатная, наоборот выступал против этого.
Зображення
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:28

  unlock написав:Я не говорил, что ОЧ бесплатная, наоборот выступал против этого.

Только почему-то промолчали, что сравниваете цены белого и серого импорта! :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:22

У горохово-дубовой монобанды деньги заканчиваются, что ли? Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:24

Порт
Швидше перше. Раніше вони б вв'язались у конкурентну боротьбу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:48

  Порт написав:Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.

А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:55

Re: Monobank

  Vorlon написав:сравниваете цены белого и серого импорта

Хіба якість відрізняється?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:00

  chipmunk написав:
  Vorlon написав:сравниваете цены белого и серого импорта

Хіба якість відрізняється?

Уже писал. Например, для телефонов довольно часто отличаются тех. характеристики, ПО. Для крупной техники может быть неприемлемой гарантия магазина, когда он в другом городе. И так далее...
Vorlon
 
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