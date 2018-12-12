"Антересно, антересно...." И не поспоришь, но и не все так просто. Как вы нашли такой товар я не знаю, но я прошелся по тому, что меня сейчас интересует и "Палладиум" почему-то выставляет же цены, как и те, кто дает покупку частями.. Хотя мутки с уменьшением цены путем, например, "скидку на другую покупку" - это дело . https://palladium.ua/bosch_hba5370b00.html - 13999 грн и никаких плюшек https://allo.ua/ru/duhovye-shkafy/bosch-hba5370b00.html - 13999грн и Моно "Покупка Частями" или скидка 2000грн за оплату картой/наличкой
Я делаю вывод, что попасть на что-то подешевле можно, но если тебе надо более-менее что-то конкретное, то выбора особо и нету - "серое" везут только очень массовое, а "фломастеры они такие"....
unlock написав:Я про бесплатную "Покупку частями"!
оплата частями не бывает бесплатной ! за нее всегда платит либо магазин либо клиент это ж блин очевидно ! Оплата частями без увеличения цены это 1) попытка магазина заняться демпингом на товары где есть Рекомендованная Розничная Цена = РРЦ ! ниже которой продавать нельзя иначе тебе повысят оптовые закупочные цены или перестанут продавать товар . Обычно продавать по РРЦ это продавать с наценкой 35-40% и у всех есть желание демпингонуть , как только кто-то начал так делать его ловят и выписывают люлей привселюдно 2) Оплата частями возможна опять таки только на товары у которых наценка позволяет ,почти всегда в магазине (кроме см. пункт 1) где доступна оплата частями цена выше чем в магазине где такой оплаты нету . А поскольку у нас всегда есть игроки на рынке которые хотят демпинговать то почти всегда можно найти цену ниже при покупке сразу и то так значительно ниже. Вот пример БЕСПЛАТНОЙ оплаты частями два официальных продавца https://comfy.ua/ua/kondicioner-split-s ... wkner.html Кондиціонер спліт 9 Samsung AR09JSFSRWKNER 17000 грн 10 частей или без оплаты частями 13 657 грн Источник: https://palladium.ua/samsung_ar09jsfsrw ... t=64642649
Вы Альфой не пользовались вообще?
Родные, приатачил своё исходное сообщение, которое как-то все странно начали цитировать. Я не говорил, что ОЧ бесплатная, наоборот выступал против этого.
У горохово-дубовой монобанды деньги заканчиваются, что ли? Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.
Порт написав:Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.
А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...