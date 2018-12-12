Vorlon написав:Порт написав:Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.
А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...
Это только моё дело, что она там делает. Скоро от монокредитки пользы будет столько же...