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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:09

  Vorlon написав:
  Порт написав:Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.

А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...

Это только моё дело, что она там делает. Скоро от монокредитки пользы будет столько же...
Порт
 
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  #<1 ... 1103110411051106
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