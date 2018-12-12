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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:09
Vorlon написав: Порт написав:
Срезали кредитный лимит более чем в десять раз. Впрочем, причина может быть совсем другая - на днях Приват совсем немного увеличил кредитный лимит и тут же моня отреагировал. Если так, то это выстрел себе в ногу, банков на рынке достаточно, после уменьшения кешбека до символических значений монокредитка надолго отправляется на полку.
А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...
Это только моё дело, что она там делает. Скоро от монокредитки пользы будет столько же...
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Порт
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:56
newbie написав:
Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил в своем канале Telegram о сбое в работе карточного сервиса в ночь с 9 на 10 декабря. «С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями», — сообщил он. И объяснил все техническими проблемами.
«Дело в том, что ночью мы затеяли перевозку серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану», — уточнил Дубилет. И попытался утешить людей крупными скидками на мобильные приложения.
«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple и Google Store», — обратился Дубилет к клиентам.
Круто. Кто нить на этом разбогател?
выбрали категорию где не было транзакций вообще или они были минимальны...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:13
Vorlon написав:
А приматовская кредитка что в вашем портфеле делает тогда? Там же вообще пользы от лимита 0...
Лимиты лишними не бывают, как и диверсификация. Вот, человек пишет, что ему банк срезал лимит. Если бы не было других кредиток, было бы, наверное, обидно
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:17
yama написав: guntherhouse777 написав:
yama,
А 2.5% от 10К -это точно 25 грн.?
согласен спать пора ....
250+25+35 = 310 грн ... все равно чуть дешевле чем 400 грн
какая-то схем для лохов... при этом физ-лица тут и есть оные, если ради обнала это затеяли... тут банка точно не в накладе остается, даже не смотря на то, что можно и до 260 (если в пределах одного города и товар оценить в 100грн, а возврат в 10К) грн уменьшить. Даже 2,6% как-то не очень, а если сумма менее 10К, то процент вырастает...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:45
я думаю что Sigma это чистый настоящий Китай в худшем значении слова, украинцы придумали торговую марку и заказывают в Китае, качество скорее всего всего по аналогии с такими же украинскими планшетами и телефонами Impression с которыми я сталкивался - зазубрины слетает прошивка корпус кострубатый , думаю с Сигмой так же .
свинорыл
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