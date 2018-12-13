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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:25
ishvara
Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25%
Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в П'ят 14 гру, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:27
В последнее время участились ситуации, когда торговые точки вместо оплаты через свои терминалы проводят операцию как перевод на карту. Они это делают, чтобы снизить свои расходы.
Это решение приводит к тому, что вы платите лишнюю комиссию. В случае оплаты с кредитных средств мы видим эту операцию, как перевод на карту другого банка и берем стандартную комиссию — 4%.
Мы хотим вас обезопасить от неожиданных комиссий и с 17 декабря, в случае совершения такой операции, мы будем блокировать ее, чтобы вы не заплатили неожиданную комиссию. Блокировка будет возникать, если при такой оплате будет задействована хоть одна копейка кредитных средств.
Траты в счет личных средств будут проходить успешно и без комиссии.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:31
Мизантрóп написав:ishvara
Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25%
Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Айбокс без комиссии заходит? Как быстро?
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ishvara
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:58
ishvara написав: Мизантрóп написав:ishvara
Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25%
Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Айбокс без комиссии заходит? Как быстро?
пол минуты.Ввод номеров карты и телефона,сверить имя и фамилию
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:12
..... написав:.......Если бы месячные......
Это же финансовый форум в конце концов
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