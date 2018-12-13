ishvara Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25% Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 14 гру, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
В последнее время участились ситуации, когда торговые точки вместо оплаты через свои терминалы проводят операцию как перевод на карту. Они это делают, чтобы снизить свои расходы.
Это решение приводит к тому, что вы платите лишнюю комиссию. В случае оплаты с кредитных средств мы видим эту операцию, как перевод на карту другого банка и берем стандартную комиссию — 4%.
Мы хотим вас обезопасить от неожиданных комиссий и с 17 декабря, в случае совершения такой операции, мы будем блокировать ее, чтобы вы не заплатили неожиданную комиссию. Блокировка будет возникать, если при такой оплате будет задействована хоть одна копейка кредитных средств.
Траты в счет личных средств будут проходить успешно и без комиссии.
Мизантрóп написав:ishvara Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25% Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Мизантрóп написав:ishvara Нал было от 1000 грн. на карту,ща не знаю,не юзаю,а депо компенсирует по СЭПу от пол года.Если бы месячные, то ставка была гораздо выше 13,25% Можно еще с примата по СЭПу за 3 грн.,если сегодня отправить то аж в понедельник будут на Моне.Для нала Айбокс тумбы самое то!
Айбокс без комиссии заходит? Как быстро?
пол минуты.Ввод номеров карты и телефона,сверить имя и фамилию
nickvp написав:"Антересно, антересно...." И не поспоришь, но и не все так просто. Как вы нашли такой товар я не знаю, но я прошелся по тому, что меня сейчас интересует и "Палладиум" почему-то выставляет же цены, как и те, кто дает покупку частями.. Хотя мутки с уменьшением цены путем, например, "скидку на другую покупку" - это дело . https://palladium.ua/bosch_hba5370b00.html - 13999 грн и никаких плюшек https://allo.ua/ru/duhovye-shkafy/bosch-hba5370b00.html - 13999грн и Моно "Покупка Частями" или скидка 2000грн за оплату картой/наличкой
Я делаю вывод, что попасть на что-то подешевле можно, но если тебе надо более-менее что-то конкретное, то выбора особо и нету - "серое" везут только очень массовое, а "фломастеры они такие"....