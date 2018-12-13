Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:46
Re: Monobank
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:21
айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:23
за 9 дней успели не мешки ж ворочать
viewtopic.php?p=4516962#p4516962
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26
Ну так СЭПом же. А p2p выпилили.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:57
Surz внимательнее с вопросом или точнее цитату
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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