|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:46
Charter написав:
Можно
Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:21
mihasik написав: Мизантрóп написав:
Ввод номеров карты и телефона,сверить имя и фамилию
Для чего там номер телефона вводить,непонятно. Пишут, отправится смс о зачислении,но ничего,какой бы номер не указывал.
айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.https://medium.com/@kryvets/
карти-гроші-monobank-як-я-тестував-перший-в-україні-mobile-only-банк-bbd55586a79d
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1989
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:23
Surz написав: Charter написав:
Можно
Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
за 9 дней успели
не мешки ж ворочать viewtopic.php?p=4516962#p4516962
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1989
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26
Ну так СЭПом же. А p2p выпилили.
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:57
Surz внимательнее с вопросом или точнее цитату
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1989
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|