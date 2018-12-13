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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1105110611071108
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:46

Re: Monobank

  Charter написав:Можно

Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:21

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:Ввод номеров карты и телефона,сверить имя и фамилию

Для чего там номер телефона вводить,непонятно. Пишут, отправится смс о зачислении,но ничего,какой бы номер не указывал.

айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.Зображення
https://medium.com/@kryvets/карти-гроші-monobank-як-я-тестував-перший-в-україні-mobile-only-банк-bbd55586a79d
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:23

  Surz написав:
  Charter написав:Можно

Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.

за 9 дней успели :?: не мешки ж ворочать :idea:
viewtopic.php?p=4516962#p4516962
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26

  Мизантрóп написав:
  Surz написав:
  Charter написав:Можно

Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.

за 9 дней успели :?:
viewtopic.php?p=4516962#p4516962


Ну так СЭПом же. А p2p выпилили.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:57

Surz внимательнее с вопросом или точнее цитату
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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