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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:46
Charter написав:
Можно
Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
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Surz
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:21
mihasik написав: Мизантрóп написав:
Ввод номеров карты и телефона,сверить имя и фамилию
Для чего там номер телефона вводить,непонятно. Пишут, отправится смс о зачислении,но ничего,какой бы номер не указывал.
айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.https://medium.com/@kryvets/
карти-гроші-monobank-як-я-тестував-перший-в-україні-mobile-only-банк-bbd55586a79d
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:23
Surz написав: Charter написав:
Можно
Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
за 9 дней успели
не мешки ж ворочать viewtopic.php?p=4516962#p4516962
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26
Ну так СЭПом же. А p2p выпилили.
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Surz
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:08
Surz написав:
Выпилили такой функционал
О как? Даже не знал, я именно так открывал депозит в августе...
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Charter
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:29
При оформлении был вопрос, больше у меня 100 тыс. грн на счетах или меньше. Это с какой целью выясняется?
Еще вопросик: а перевод с карты Альфы, скажем, на карту Моно с комиссией или без?
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ishvara
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:46
ishvara написав:
Еще вопросик: а перевод с карты Альфы, скажем, на карту Моно с комиссией или без?
без комиссий но с ограничениями со стороны Альфы 15 т
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novichok
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:24
Мизантрóп написав: mihasik написав:
Для чего там номер телефона вводить,непонятно. Пишут, отправится смс о зачислении,но ничего,какой бы номер не указывал.
айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.
Просит всегда. Написано придет смс о пополнении. Никогда не приходило. Зачем тогда указывать?
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mihasik
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:26
Мизантрóп написав: Surz написав: Charter написав:
Можно
Нельзя. Выпилили такой функционал.
Со своей или СЭП.
за 9 дней успели
не мешки ж ворочать viewtopic.php?p=4516962#p4516962
Уже тогда не было этой опции (с карты другого банка), так что успокойтесь!
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pfauter
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:33
Мизантрóп написав:
айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.
можливо мета - ідентифікація клієнта
в АБ при поповненні через ПБ ТСО - так точно.
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greenozon
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